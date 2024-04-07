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Добрый Мир

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«Ну как, удалось поучить Россию?!» Захарова четко ответила США про космическое оружие РФ

«Ну как, удалось поучить Россию?!» Захарова четко ответила США про космическое оружие РФ

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 39K прочитали Запад выпустил заявление, в котором предостерег Россию от размещения оружия в космосе.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Пескова обзывают - то пресс секретарём Путина, то представителем Кремля - Песков придворный скоморох - пургу несёт.
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13 час.

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