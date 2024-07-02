КНДР успешно испытала новый тип тактической баллистической ракеты

Испытание «Хвасон-11» в сентябре 2022 года / © ЦТАК Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что во время испытаний выполнили запуск двух ракет на максимальную дальность 500 километров и минимальную дальность 90 километров.
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