КНДР успешно испытала новый тип тактической баллистической ракеты

Испытание «Хвасон-11» в сентябре 2022 года / © ЦТАК Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что во время испытаний выполнили запуск двух ракет на максимальную дальность 500 километров и минимальную дальность 90 километров.