Генпрокуратура попросила суд взыскать активы автодилера «Рольф» в пользу государства

Предварительное судебное заседание назначено на 18 января. Эксперты считают, что иск будет удовлетворен — прецеденты уже имелисьМосковский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства.