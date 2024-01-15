Генпрокуратура попросила суд взыскать активы автодилера «Рольф» в пользу государства

Предварительное судебное заседание назначено на 18 января. Эксперты считают, что иск будет удовлетворен — прецеденты уже имелисьМосковский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства.
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