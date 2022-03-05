Робертсон, Арвидссон и Скиннер – звезды дня в НХЛ

Робертсон, Арвидссон и Скиннер – звезды дня в НХЛ

Робертсон, Арвидссон и Скиннер – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с хет-триком в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

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