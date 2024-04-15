Китай призывает соответствующие стороны к сохранению хладнокровия и сдержанности после военного удара Ирана по территории Израиля

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Китай призвал сохранять хладнокровие и сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности после военного удара Ирана по израильской территории, заявил в воскресенье официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.