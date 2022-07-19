Начальник полиции Самары обжаловал приговор за взятки от ОПГ «Законовские»

Судебное разбирательство по поводу взяток в самарских структурах МВД могут возобновить. Начальник полиции города Вячеслав Хомских, которого осудили за продолжительные коррупционные связи с известной ОПГ «Законовские», обжаловал свой приговор.
Судебное разбирательство по поводу взяток в самарских структурах МВД могут возобновить. Начальник полиции города Вячеслав Хомских, которого осудили за продолжительные коррупционные связи с известной ОПГ «Законовские», обжаловал свой приговор.
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