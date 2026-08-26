Нетаньяху предрекли страшный конец: главная новость СВО 26 августа

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «нет ни политического, ни физического будущего», а его слова о готовящемся Ираном покушении на сына — попытка переложить ответственность и прикрыться семьей, заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.