Плетение маскировочных сетей, помощь техникой, доставка продуктов, медикаментов и посылок из дома. Добровольцы Единой России в городах и районах Крыма, активисты "Молодой Гвардии", школьники и просто неравнодушные крымчане продолжают помогать нашим военным, жителям на новых территориях с возвращением к мирной жизни, семьям мобилизованных и друг.