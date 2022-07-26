Олексій Гончаренко. Photo: Goncharenko Facebook Олексій Гончаренко: «Чим швидше ми переможемо, тим швидше світ повернеться до нормального життя» Народний депутат України зазначає, що США провели величезну дипломатичну роботу, яка стане фундаментом української перемоги Народний депутат Верховної Ради України, віце-президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженцям та переміщеним особам виступив на слуханнях Гельсінської комісії США, присвяченій […] Сообщение Олексій Гончаренко: «Чим швидше ми переможемо, тим швидше світ повернеться до нормального життя» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.