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Тамбовское УМВД проверяет материалы о картельном сговоре подрядчиков АО "ТСК"

Тамбовское УМВД проверяет материалы о картельном сговоре подрядчиков АО "ТСК"

Тамбовское управление МВД РФ проводит проверку по материалам Московского областного УФАС о картельном сговоре подрядчиков АО "Тамбовская сетевая компания" – ООО "ЭкоТехСервис" и группы лиц в составе ООО "РЭК" и ООО "АгроРесурс".

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