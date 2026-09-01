Страна и люди
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Страна и люди

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Неизвестные подожгли польский завод по производству дронов для ВСУ

Неизвестные подожгли польский завод по производству дронов для ВСУ

На польском заводе, производящем дроны для ВСУ, произошел пожар. Как сообщает издание Onet, незадолго до возгорания камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в балаклаве, проникшего на территорию через ограждение.

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