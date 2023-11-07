Глава МИД Израиля Коэн в ответ на слова о «кладбище детей» напомнил ООН о ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС взяло в плен более 30 несовершеннолетних и убило их родителей. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал в своем X (бывшем Twitter) заявление генсека ООН Антониу Гутерриша об убитых в секторе Газа палестинских детях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии