Глава МИД Израиля Коэн в ответ на слова о «кладбище детей» напомнил ООН о ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС взяло в плен более 30 несовершеннолетних и убило их родителей. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал в своем X (бывшем Twitter) заявление генсека ООН Антониу Гутерриша об убитых в секторе Газа палестинских детях.