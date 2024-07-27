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Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци

Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Когда я пишу о проблеме лояльности постукраинского населения, которое (полностью или частично) после СВО войдёт со своими территориями в состав России и получит гражданство, тут же возникает масса людей, интеллектуально оставшихся в детстве и легко, с плеча, решающих сложнейшие вопросы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вот уже сколько  статей было написано о практически неразрешимых проблемах &quot;денацификации&quot; Украины. А раз сама Природа ставит блоки, значит, выход НЕ ТАМ!  Не россияне должны перековывать украинцев, раз уже лет как 50 упустили этот шанс,а лучше сказать, сами ковали из украинцев -монстров своим навязыванием философии &quot;украинства&quot;.  Очищаться украинцы должны САМОСТОЯТЕЛЬНО. Пока их души не пройдут путь в лишениях, они не просветлеют.  Поэтому не надо водружать хомут Украины на свои плечи, своих проблем в России навалом.  Надо оставить её население жить без подвоза к ним НАТОвского оружия и денег.
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