Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци

Natalija Osminina

Вот уже сколько статей было написано о практически неразрешимых проблемах "денацификации" Украины. А раз сама Природа ставит блоки, значит, выход НЕ ТАМ! Не россияне должны перековывать украинцев, раз уже лет как 50 упустили этот шанс,а лучше сказать, сами ковали из украинцев -монстров своим навязыванием философии "украинства". Очищаться украинцы должны САМОСТОЯТЕЛЬНО. Пока их души не пройдут путь в лишениях, они не просветлеют. Поэтому не надо водружать хомут Украины на свои плечи, своих проблем в России навалом. Надо оставить её население жить без подвоза к ним НАТОвского оружия и денег.