ФАС: наказание за спекуляцию должно действовать против всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба России предложила отказаться от принципа наказания за спекуляцию ценами на рынке только крупнейших участников и применять антимонопольное законодательство против всех участников рынка, сообщает газета "Известия".
Федеральная антимонопольная служба России предложила отказаться от принципа наказания за спекуляцию ценами на рынке только крупнейших участников и применять антимонопольное законодательство против всех участников рынка, сообщает газета "Известия".
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