Газета.ру

6 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

ФАС: наказание за спекуляцию должно действовать против всех участников рынка

ФАС: наказание за спекуляцию должно действовать против всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба России предложила отказаться от принципа наказания за спекуляцию ценами на рынке только крупнейших участников и применять антимонопольное законодательство против всех участников рынка, сообщает газета "Известия".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх