Shot: годовалая девочка умерла в Москве от ветрянки

В Москве годовалая девочка скончалась от ветрянки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По информации источника, родители ребенка изначально отказались от госпитализации, надеясь вылечить дочь в домашних условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии