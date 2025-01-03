Эксплуатация, экспорт и боевое применение китайских буксируемых зенитных артиллерийских установок

В течение длительного периода времени зенитная артиллерия составляла основу китайской системы ПВО. Для непосредственного прикрытия войск использовались 25, 37 и 57-мм автоматы, созданные на основе советских прототипов.
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