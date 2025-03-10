Джессика Альба засветила белье на Парижской неделе моды

Джессика Альба появилась в кружевном бра на показе Парижской недели моды Впечатляющий выход был приурочен к новой коллекции Габриэлы Херст Джессика Альба произвела сильное впечатление на шоу Габриэлы Хёрст во время Недели моды в Париже в понедельник, продемонстрировав свои модные таланты в стильном и смелом наряде.