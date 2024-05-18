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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первая лига. «Черноморец» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Родины»

В понедельник «Акрон» проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом», «Химки» – с «Кубанью».  Первая лига 33-й тур Черноморец – Енисей Дата проведения 18 мая, 15.

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