Алексей Антонов: почему он стал единственным генералом, награжденным орденом Победы

Орден «Победа» — награда, которую за всю историю СССР получили семнадцать человек. Одиннадцать советских военачальников, пятеро иностранцев и один генерал, чьё имя долгое время оставалось в тени маршальских звёзд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым