Союз дорожников и строителей Курской области поблагодарил бизнес-омбудсмена за содействие в защите прав предприятий региона

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», объединяющая двести тридцать три организации, выразила благодарность курскому бизнес-омбудсмену Денису Водопьянову и сотрудникам аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области за поддержку и совместную работу, направленную на защиту прав и законных интересов предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в строительной и дорожной отрасли.