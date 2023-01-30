III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Союз дорожников и строителей Курской области поблагодарил бизнес-омбудсмена за содействие в защите прав предприятий региона

 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», объединяющая двести тридцать три организации, выразила благодарность курскому бизнес-омбудсмену Денису Водопьянову и сотрудникам аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области за поддержку и совместную работу, направленную на защиту прав и законных интересов предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в строительной и дорожной отрасли.

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