Российский боец рассказал о работе советских орудий

Российский боец расчета гаубицы Д-30 с позывным «Рама», мобилизованный на Урале, заявил, что советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на возраст.
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