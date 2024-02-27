Как понять, что у вас есть тромб: основные симптомы и признаки тромбоэмболии Елена ГалицкаяТромбоэмболия и тромбоз — состояния, которые несут в себе повышенный риск для здоровья и могут привести к фатальным последствиям.
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