ВС РФ пресекли попытки прорыва украинской армии в пяти селах Курской области

С 6 августа ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков и другую боевую техникуВооруженные силы РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике в районах сел Толпино, Общий Колодезь и деревни Журавли в Кореневском районе Курской области, сообщает Минобороны России.
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