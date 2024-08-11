ВС РФ пресекли попытки прорыва украинской армии в пяти селах Курской области

С 6 августа ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков и другую боевую техникуВооруженные силы РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике в районах сел Толпино, Общий Колодезь и деревни Журавли в Кореневском районе Курской области, сообщает Минобороны России.