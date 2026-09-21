Вашингтон предложил инвестировать $5 млрд в фонд помощи Ближнему Востоку

Сумму $5 млрд предложила инвестировать в фонд восстановления Ближнего Востока администрация президента США Дональда Трампа, сообщает 21 сентября Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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