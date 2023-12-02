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Закон и Порядок

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О жадности социалистов, или Автоматический налог на платежи

О жадности социалистов, или Автоматический налог на платежи

Группа экономистов в США прикинула, можно ли упростить налоговую систему государства, заменив все налоги комиссией, которая будет браться с каждого перевода денег.

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Комментарии
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Александр Рожков
А вот капиталисты, дарагия таварыщчи, бессребреники! А феодалы ваабше последнюю рубашку готовы своим холопам отдать!
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10 час.

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