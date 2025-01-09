Стрелки из Северного на двух турнирах завоевали восемь медалей

Спортсмены ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья» в районе Северный завоевали восемь медалей на двух завершившихся турнирах – чемпионате РО ДОСААФ России города Москвы и Кубке СШОР «Москвич» по пулевой стрельбе.
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