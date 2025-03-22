Эмигранты вновь заговорили о создании для себя нового государства. Хотя могли бы уехать на любимую Украину

Анастасия Миронова У меня для вас вечернее чтение. Написала сегодня для 360TV текст по мотивам усилившихся в эмигрантских кругах разворовов о создании нового русского государства.
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