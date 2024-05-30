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Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики т...

Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики т...

Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики технологийЗаинтересованность властей отдельных стран в обеспечении эффективности предоставляемых субсидий легко понять, а потому инициатива японского правительства по дополнительному ограничению экспорта важных для национальной экономики технологий была в какой-то мере ожидаемой.

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