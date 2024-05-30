Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики т...

Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики технологийЗаинтересованность властей отдельных стран в обеспечении эффективности предоставляемых субсидий легко понять, а потому инициатива японского правительства по дополнительному ограничению экспорта важных для национальной экономики технологий была в какой-то мере ожидаемой.
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