Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики т...

Япония ужесточит контроль за экспортом важных для национальной экономики технологийЗаинтересованность властей отдельных стран в обеспечении эффективности предоставляемых субсидий легко понять, а потому инициатива японского правительства по дополнительному ограничению экспорта важных для национальной экономики технологий была в какой-то мере ожидаемой.