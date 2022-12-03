Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе

Пассажирский автобус на скорости врезался в опору освещения в Кировском районе Саратова. Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Брин своем Telegram-канале.
Пассажирский автобус на скорости врезался в опору освещения в Кировском районе Саратова. Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Брин своем Telegram-канале.
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