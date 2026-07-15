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Бесплатное обучение и гарантированная служба: в Алматы открыт набор в военный вуз

Бесплатное обучение и гарантированная служба: в Алматы открыт набор в военный вуз

В Алматы стартовал прием в единственный военный вуз радиоэлектронного профиля, передает inAlmaty.kz. В Алматы начался прием документов в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК - единственный в стране военный вуз радиоэлектронного профиля.

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