Бесплатное обучение и гарантированная служба: в Алматы открыт набор в военный вуз

В Алматы стартовал прием в единственный военный вуз радиоэлектронного профиля, передает inAlmaty.kz. В Алматы начался прием документов в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК - единственный в стране военный вуз радиоэлектронного профиля.