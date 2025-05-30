Картофельный кризис в России: как выросли цены в 3 раза, что сказал Путин и когда ждать спасения Ирина ВальковаВ мае 2025 года в России разразился неожиданный кризис — резкий рост цен на один из базовых продуктов питания, который традиционно считается «вторым хлебом» для страны, — картофель.