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Карпин о 2:2 с «Балтикой»: «У «Ростова» все было под контролем, но в концовке боялись проиграть, стали терять мяч, дубасить по трибунам»

Карпин о 2:2 с «Балтикой»: «У «Ростова» все было под контролем, но в концовке боялись проиграть, стали терять мяч, дубасить по трибунам»

– Только спокойствия не хватило. Все было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть… Опять стали терять мяч, дубасить его куда‑то по трибунам.

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