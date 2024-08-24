Российские бизнесмены все чаще прибегают к помощи таро и эзотерики

Согласно результатам исследования, проведенного компанией «Битрикс24», каждый седьмой российский предприниматель (14%) обращался к услугам гадалок с целью выстроить стратегию развития своего бизнеса, основываясь на их предсказаниях.
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