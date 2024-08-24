Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Российские бизнесмены все чаще прибегают к помощи таро и эзотерики

Российские бизнесмены все чаще прибегают к помощи таро и эзотерики

Согласно результатам исследования, проведенного компанией «Битрикс24», каждый седьмой российский предприниматель (14%) обращался к услугам гадалок с целью выстроить стратегию развития своего бизнеса, основываясь на их предсказаниях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх