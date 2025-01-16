Захарова ответила словами из хита «Пять причин» на вопрос о документе по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга процитировала строки из песни «Пять причин» музыканта Игоря Николаева, ответив на вопрос о подготовке документа с предложениями США по Украине.
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