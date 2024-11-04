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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошиб...

Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошиб...

Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошибок в оригинальной трилогии GTA на ПКИзвестный моддер Grand Theft Auto “Silent” уже много лет исправляет ПК-порты оригинальной трилогии GTA 3, Vice City и San Andreas.

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