Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошиб...

Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошибок в оригинальной трилогии GTA на ПКИзвестный моддер Grand Theft Auto “Silent” уже много лет исправляет ПК-порты оригинальной трилогии GTA 3, Vice City и San Andreas.
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