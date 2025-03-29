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Несекретные материалы

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Вэнс побывал в Гренландии и смягчил слова Трампа о планах по захвату острова

Вэнс побывал в Гренландии и смягчил слова Трампа о планах по захвату острова

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей женой Ушей совершили перелет на американскую космическую базу Питуффик (Pituffik Space Bas, ранее – авиабаза Туле (Thule Air Base) на северо-западе острова Гренландия).

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