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Центробанк заявил о возможности «хорошо трехзначного» курса рубля

Центробанк заявил о возможности «хорошо трехзначного» курса рубля

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин  заявил, что если бы руководство регулятора не увеличило ключевую процентную ставку с 8,5% годовых, то курс доллара к рублю сейчас был бы «хорошо трехзначным».

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sorsw
Впечатление о мечущихся в сомнениях среди экономических теорий нашенских министерских и центробанковских деятелей (которых сложно назвать экономистами) самое печальное. Вспоминаются слова из песни: &quot;Мудрых преподавателей слушал я невнимательно...&quot;. А уж книжки читать они и подавно разучились, освоив с грехом пополам только &quot;американскую&quot; макулатуру...
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