Центробанк заявил о возможности «хорошо трехзначного» курса рубля

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Впечатление о мечущихся в сомнениях среди экономических теорий нашенских министерских и центробанковских деятелей (которых сложно назвать экономистами) самое печальное. Вспоминаются слова из песни: "Мудрых преподавателей слушал я невнимательно...". А уж книжки читать они и подавно разучились, освоив с грехом пополам только "американскую" макулатуру...