Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что если бы руководство регулятора не увеличило ключевую процентную ставку с 8,5% годовых, то курс доллара к рублю сейчас был бы «хорошо трехзначным».
Центробанк заявил о возможности «хорошо трехзначного» курса рубля
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s
sorsw
Впечатление о мечущихся в сомнениях среди экономических теорий нашенских министерских и центробанковских деятелей (которых сложно назвать экономистами) самое печальное. Вспоминаются слова из песни: "Мудрых преподавателей слушал я невнимательно...". А уж книжки читать они и подавно разучились, освоив с грехом пополам только "американскую" макулатуру...
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