Два старинных деревянных храма спасли в Карелии

В этом году за лето в республике прошли две экспедиции волонтеров «Общего дела»Храм святителя Николая Чудотворца в деревне Вегорукса На Лычном острове в Кондопожском районе активисты из «Общего дела» завершили первый этап консервационных работ в одном из самых древних храмов Карелии — в храме апостолов Петра и Павла, построенного в 1620 году.