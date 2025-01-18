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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нижегородов о Даку в «Реале», «Барсе» или «Ман Сити»: «Мирлинд потянет такие клубы. А вы думаете, нет?»

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету форварда «Рубина» 9 голов и 5 ассистов. — В отношении Даку постоянно ходят слухи об интересе к нему клубов из топовых европейских чемпионатов.

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