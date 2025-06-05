В народном календаре 5 июня день Леонтия Коноплянника, когда впервые можно почувствовать дыхание будущей зимы 🥶 Нужно лишь проверить, расцвел ли боярышник.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре 5 июня день Леонтия Коноплянника, когда впервые можно почувствовать дыхание будущей зимы 🥶 Нужно лишь проверить, расцвел ли боярышник.