Более 40 тысяч тюменцев борются с онкологией

ТЮМЕНЬ, 6 ноября, ФедералПресс. В Тюменской области среди пациентов, которые наблюдаются у онкологов, чаще всего встречаются люди со злокачественными новообразованиями кожи, груди и предстательной железы.
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