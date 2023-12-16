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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог Макаев назвал исход СВО

Политолог Макаев назвал исход СВО

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Политолог РЭУ имени Г. В. Плеханова Артем Макаев рассказал, что Запад все больше отказывается от помощи Украине, и это повлияет на события в зоне проведения спецоперации.

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