Политолог Макаев назвал исход СВО

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Политолог РЭУ имени Г. В. Плеханова Артем Макаев рассказал, что Запад все больше отказывается от помощи Украине, и это повлияет на события в зоне проведения спецоперации.
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