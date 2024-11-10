Врач Новожилова: розацеа реально вывести в длительную ремиссию

Розацеа подвержены до 20% населения во всем мире. Это хроническое заболевание, которое проявляется в покраснении, жжении и зуде кожи лица, а также может провоцировать появление подкожных воспалений и рубцов.
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