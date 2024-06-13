"Не имели даже представления о бухучете": В Пентагоне вновь нашли переплату за поставленное ВСУ оружие

Минобороны США завысило почти на $2 млрд стоимость некоторых направляемых Украине вооружений. Об этом говорится в опубликованном 11 июня докладе аппарата генерального инспектора Пентагона, выполняющего функцию независимого надзорного органа.
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