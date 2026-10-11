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Два символа России, которые открываются не сразу

Два символа России, которые открываются не сразу

Есть два сувенира, которые иностранцы везут из России с одинаковым энтузиазмом — матрешка и водка. И между ними, если присмотреться, обнаруживается неожиданное сходство.

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