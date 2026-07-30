Шапша отметил улучшение ситуации в КБ №8 Обнинска

Финансирование больницы в Обнинске выросло почти втрое с 2023 года, что позволило внедрить 35 новых медицинских методов и нанять 165 новых специалистовВладислав Шапша встретился с главврачом КБ №8 в Обнинске Сергеем Курдяевым и по итогам разговора сделал вывод, что положение в больнице за последнее время значительно улучшилось.