Шапша отметил улучшение ситуации в КБ №8 Обнинска

Финансирование больницы в Обнинске выросло почти втрое с 2023 года, что позволило внедрить 35 новых медицинских методов и нанять 165 новых специалистовВладислав Шапша встретился с главврачом КБ №8 в Обнинске Сергеем Курдяевым и по итогам разговора сделал вывод, что положение в больнице за последнее время значительно улучшилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии