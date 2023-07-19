С мигрантами — проблема, а без них — катастрофа

Русский Империалист

Заказная статья, оправдывающая наличие южных гастеров, которые кроме вредительства и подрыва экономики Великой России ничего не приносят. Ещё не раскрыта тема родственников-бездельников (жён, детей, престарелых родителей и т.п.), которые не работают, а только перегружают социалку. Нам нужны работники, которых можно набрать из россиян: никто не доказал, что без южных гастеров нам не обойтись. Для начала надо взять опыт саудитов, у которых живут только работники и никаких родственников, при малейшей оплошности - депортация с полным запретом въезда.