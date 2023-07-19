Как с потоками иностранцев, приехавших на заработки, управляются в Москве и регионах Иван Драгомиров Фото: AP/TASS Материал комментируют: Николай Зубрилин Криминальная активность гастарбайтеров отмечается почти во всех регионах России.
С мигрантами — проблема, а без них — катастрофа
Комментарии
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Русский Империалист
Заказная статья, оправдывающая наличие южных гастеров, которые кроме вредительства и подрыва экономики Великой России ничего не приносят. Ещё не раскрыта тема родственников-бездельников (жён, детей, престарелых родителей и т.п.), которые не работают, а только перегружают социалку. Нам нужны работники, которых можно набрать из россиян: никто не доказал, что без южных гастеров нам не обойтись. Для начала надо взять опыт саудитов, у которых живут только работники и никаких родственников, при малейшей оплошности - депортация с полным запретом въезда.
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