📹❗️Пункт управления ударными FPV-дронами ВСУ был обнаружен в н.п. Григоровка на Северском операционном направлении.
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📹❗️Пункт управления ударными FPV-дронами ВСУ был обнаружен в н.п. Григоровка на Северском операционном направлении.