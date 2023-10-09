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Иран опроверг сообщения о причастности к атаке на Израиль

Иран опроверг сообщения о причастности к атаке на Израиль

Исламская республика Иран не причастна к атаке на Израиль, руководство Палестины принимает решения самостоятельно.

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