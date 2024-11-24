США заподозрили китайских хакеров во взломе доступа к перепискам и перехвате звонков Дональда Трампа

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Новости дня за сегодня сообщают о том, что службы безопасности США начали расследование в связи с подозрениями относительно китайских хакеров, которые могли взломать системы связи и получить доступ к личным перепискам, а также перехватить телефонные звонки бывшего президента Дональда Трампа.